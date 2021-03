Una nuova funzionalità per la app AstiSmartBus dell'Asp (Di lunedì 8 marzo 2021) AstiSmartBus, la app gratuita di Asp per viaggiare sui mezzi pubblici di Asti con semplicità, ha implementato una nuova funzionalità che va ad integrare le possibilità di acquistare biglietti e ... Leggi su gazzettadasti (Di lunedì 8 marzo 2021), la app gratuita di Asp per viaggiare sui mezzi pubblici di Asti con semplicità, ha implementato unache va ad integrare le possibilità di acquistare biglietti e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la donna anglo-iraniana da cinque anni detenuta in Iran dopo essere stata condannata per… - RaiNews : Nuovo evento parossistico sull'Etna dal cratere di Sud-Est con fontana di lava e l'emissione di una nube eruttiva a… - petergomezblog : Covid, in arrivo una nuova stretta? - MiniatiMeri : RT @SuttoraM: Si ricomincia con una nuova settimana da organizzare , sia un buon giorno per tutti , un augurio speciale a tutte le donne f… - alfadixit : @the_fourty Arriva una nuova ondata perché quando allarghi le maglie molti se ne fottono delle regole. -