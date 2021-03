L'Italia supera i 100 mila morti, terapie intensive oltre la soglia in 11 regioni (Di lunedì 8 marzo 2021) L Italia supera i 100mila morti dall inizio della pandemia e si colora sempre pi di rosso a causa delle varianti del virus che spingono verso l alto la curva dei contagi e riportano in sofferenza gli ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 8 marzo 2021) Li 100dall inizio della pandemia e si colora sempre pi di rosso a causa delle varianti del virus che spingono verso l alto la curva dei contagi e riportano in sofferenza gli ...

