Covid, via libera al vaccino AstraZeneca anche per gli over 65 (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con una circolare firmata dal direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, arriva il via libera all'uso del vaccino AstraZeneca per gli over 65.“Ulteriori evidenze scientifiche resesi disponibili non solo confermano il profilo di sicurezza favorevole relativo al vaccino in oggetto, ma indicano che, anche nei soggetti di età superiore ai 65 anni, la somministrazione del vaccino di AstraZeneca è in grado d'indurre significativa protezione sia dallo sviluppo di patologia indotta da SARS-CoV-2, sia dalle forme gravi o addirittura fatali di Covid-19 – si legge nella circolare -. Sulle basi di tali considerazioni, anche in una prospettiva di sanità pubblica connotata da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con una circolare firmata dal direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, arriva il viaall'uso delper gli65.“Ulteriori evidenze scientifiche resesi disponibili non solo confermano il profilo di sicurezza favorevole relativo alin oggetto, ma indicano che,nei soggetti di età superiore ai 65 anni, la somministrazione deldiè in grado d'indurre significativa protezione sia dallo sviluppo di patologia indotta da SARS-CoV-2, sia dalle forme gravi o addirittura fatali di-19 – si legge nella circolare -. Sulle basi di tali considerazioni,in una prospettiva di sanità pubblica connotata da ...

