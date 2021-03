Covid Italia, Calderone: "Con sblocco licenziamenti 1 mln occupati in meno solo nelle pmi" (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (LabItalia) - "Secondo le stime della Fondazione studi consulenti del lavoro, con lo sblocco dei licenziamenti la riduzione del numero di occupati, rispetto ad inizio 2020, potrebbe superare il milione solo nelle piccole e medie imprese". E' la stima che, intervistata da Adnkronos/LabItalia, dà Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro. "Senza contare che già lo scorso anno questa misura -continua Calderone- ha disincentivato nuovi ingressi nel mercato del lavoro senza fermare l'emorragia dell'occupazione a tempo determinato e indipendente, o quella delle categorie più deboli sul mercato del lavoro come le donne". La strada da seguire per i consulenti del lavoro è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Lab) - "Secondo le stime della Fondazione studi consulenti del lavoro, con lodeila riduzione del numero di, rispetto ad inizio 2020, potrebbe superare il milionepiccole e medie imprese". E' la stima che, intervistata da Adnkronos/Lab, dà Marina, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro. "Senza contare che già lo scorso anno questa misura -continua- ha disincentivato nuovi ingressi nel mercato del lavoro senza fermare l'emorragia dell'occupazione a tempo determinato e indipendente, o quella delle categorie più deboli sul mercato del lavoro come le donne". La strada da seguire per i consulenti del lavoro è ...

