Cagliari | rimonta salvezza con la svolta tattica di Semplici

(Di lunedì 8 marzo 2021) Pareggio last minute e prova d’orgoglio e carisma. Ilraggiunge la Sampdoria al 96? e continua la sua marcia verso l’obiettivo. Le mosse tattiche die le motivazioni ritrovate hanno ridato entusiasmo all’ambiente. Continua la marcia delverso l’obiettivo. Pareggio last minute contro la Sampdoria e rincorsa alla conferma in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AnsaSardegna : Zampata Nainggolan al 96', è 2-2 tra Samp e Cagliari. La Samp rimonta il gol di Joao Pedro ma gli ospiti si salvano… - it_samp : #Video #highlights, #SampCagliari 2-2. La #Samp rimonta, #Nainggolan pareggia al 96'. - AnsaLiguria : Serie A: Sampdoria-Cagliari 2-2. Blucerchiati sfiorano rimonta, Nainggolan salva i sardi #ANSA - OdeonZ__ : La Samp rimonta e si illude, Nainggolan al 96' fa ridere il Cagliari - vivere_sardegna : Sampdoria-Cagliari: rimonta rossoblù, Nainggolan sale in cattedra -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari rimonta

Il derby?"- Torino, la maledizione continua: colpo granata nel finale Milan, Theo ... Rebic e Haller? Mi mancano" Atalanta, Gosens: "subita brutto segnale, non siamo favoriti per la ...Nel 2013 si è invece dovuto arrendere a Oracle in unastorica del team a stelle e strisce (... Basato a, il team issa il guidone del Circolo della Vela Sicilia. Solo una volta in finale,...Pronta a fare la storia. Luna Rossa conta i minuti per l’inizio della sfida a Emirates Team New Zealand per l’America’s Cup, il trofeo sportivo più antico del ...Sul gol della formazione di Sempici, perde Joao Pedro lasciandolo libero di concludere e battere Audero. Provvidenziale nella ripresa nel murare la conclusione a botta sicura di Joao Pedro, trova il g ...