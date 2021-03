ATP Doha 2021, Richard Gasquet torna al successo dopo quattro mesi. A fatica Basilashvili e Bautista Agut, fuori Sonego (Di lunedì 8 marzo 2021) Ha preso il via l’ATP Doha 2021, il torneo 250 che vedrà nei prossimi giorni il rientro in campo dopo un anno di Roger Federer. Ma prima di rivedere il fenomeno svizzero con la racchetta in mano, c’è un primo turno da disputare e che, purtroppo, non sorride al nostro Lorenzo Sonego, unico rappresentante italiano in tabellone. Il numero 35 del mondo viene subito sconfitto da Taylor Fritz in un match assai equilibrato, conclusosi in due set combattuti e sprecando anche un break di vantaggio nella seconda frazione; prosegue dunque il momento non proprio felice dell’azzurro, alla seconda eliminazione al primo turno in una settimana (lunedì scorso fu Tommy Paul a sconfiggerlo a Rotterdam). torna a sorridere, invece, Richard Gasquet, che accede al secondo turno battendo il ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Ha preso il via l’ATP, il torneo 250 che vedrà nei prossimi giorni il rientro in campoun anno di Roger Federer. Ma prima di rivedere il fenomeno svizzero con la racchetta in mano, c’è un primo turno da disputare e che, purtroppo, non sorride al nostro Lorenzo, unico rappresentante italiano in tabellone. Il numero 35 del mondo viene subito sconfitto da Taylor Fritz in un match assai equilibrato, conclusosi in due set combattuti e sprecando anche un break di vantaggio nella seconda frazione; prosegue dunque il momento non proprio felice dell’azzurro, alla seconda eliminazione al primo turno in una settimana (lunedì scorso fu Tommy Paul a sconfiggerlo a Rotterdam).a sorridere, invece,, che accede al secondo turno battendo il ...

