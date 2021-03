Vaccini, Speranza: “Domani circolare per AstraZeneca agli over-65” (Di lunedì 8 marzo 2021) “Ci sono nuove evidenze che dimostrano che anche il vaccino di AstraZeneca può essere usato su tutte le fasce generazionali. quindi noi abbiamo ricevuto un parere che va in questa direzione dal Cts e già da Domani o dopoDomani ci sarà una circolare del ministero della Salute che andra’ in questa direzione“ per il vaccino AstraZeneca agli over-65. Sono queste le parole di Roberto Speranza, ministro della Salute, nel corso di Mezz’ora in più condotto da Lucia Annunziata su Rai 3. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) “Ci sono nuove evidenze che dimostrano che anche il vaccino dipuò essere usato su tutte le fasce generazionali. quindi noi abbiamo ricevuto un parere che va in questa direzione dal Cts e già dao dopoci sarà unadel ministero della Salute che andra’ in questa direzione“ per il vaccino-65. Sono queste le parole di Roberto, ministro della Salute, nel corso di Mezz’ora in più condotto da Lucia Annunziata su Rai 3. SportFace.

