Napoli, nel Rione Sanità flash mob contro la violenza sulle donne: palloncini rossi per Fortuna

Hanno ascoltato la messa con l'arcivescovo don Mimmo Battaglia in piazza con palloncini rossi in mano, pensando a Fortuna Bellisario e sperando in un futuro senza violenza sulle donne. Sono un centinaio di abitanti del Rione Sanità a Napoli dove due anni fa la donna è stata uccisa dal marito che ora è tornato a casa ai domiciliari. Una decisione che ha lasciato nello sgomento tante persone e a cui hanno reagito le donne dell'associazione "Le forti guerriere", nata dopo l'omicidio di Fortuna. "Oggi – spiega Titti Pascale, componente dell'associazione – ricordiamo con un flash mob Fortuna, la sua voce e tutte le donne mancate per la violenza.

