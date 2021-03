Stasera in tv | “L’acchiappasogni” | Stephen King in salsa aliena

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 marzo 2021)in tv;(2003), regia di Lawrence Kasdan, autore di numerosi episodi della saga Star Wars (L’impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi, Il risveglio della forza); egli firma la sceneggiatura del film insieme all’altrettanto celebre William Goldman (Tutti gli uomini del presidente, Il maratoneta, La storia fantastica), adattando l’omonimo romanzo di. Il libro mescola elementi più tradizionalmente associati all’autore, come i poteri paranormali e le esperienze traumatiche dell’infanzia, ad un plot di invasioneai tratti “body horror”. Il film non risparmia niente in quanto di più viscido e intenzionalmente grottesco possa essere rappresentato. La narrazione confusa e priva di tensione non trasmette gli elementi fondamentali della storia, la quale si ...