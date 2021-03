LIVE Biathlon, Sprint uomini Nove Mesto in DIRETTA: Johannes Boe ancora in difficoltà, c’è spazio per Hofer! (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.04 Giro controllato per Johannes Boe che arriva al poligono e ne manca altri due! Disasatro assoluto e Laegreid può davvero sognare a questo punto!! 16.03 Eccolo il primo shootout di giornata, lo realizza Peiffer! Il tedesco però è andato più lentamente di Doll e deve gestire solamente 11? in questa ultima tornata. 16.02 Anche Samuelsson arriva al primo poligono con un ottimo tempo, il quarto complessivo, e con lo zero esce appena alle spalle di Peiffer, terzo a 5? da Tarjei. 16.01 Sbaglia anche Doll, una sola volta, quindi nessun atleta di peso ha trovato sin qui il doppio zero, elemento favorevole a Boe. 16.00 Jacquelin manca un bersaglio in piedi, ma a parità di errori è 24? davanti a Ponsiluoma. Ottima gara del francese. 15.59 Laegreid paga 8? dal rivale JTB a inizio primo giro. Un ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.04 Giro controllato perBoe che arriva al poligono e ne manca altri due! Disasatro assoluto e Laegreid può davvero sognare a questo punto!! 16.03 Eccolo il primo shootout di giornata, lo realizza Peiffer! Il tedesco però è andato più lentamente di Doll e deve gestire solamente 11? in questa ultima tornata. 16.02 Anche Samuelsson arriva al primo poligono con un ottimo tempo, il quarto complessivo, e con lo zero esce appena alle spalle di Peiffer, terzo a 5? da Tarjei. 16.01 Sbaglia anche Doll, una sola volta, quindi nessun atleta di peso ha trovato sin qui il doppio zero, elemento favorevole a Boe. 16.00 Jacquelin manca un bersaglio in piedi, ma a parità di errori è 24? davanti a Ponsiluoma. Ottima gara del francese. 15.59 Laegreid paga 8? dal rivale JTB a inizio primo giro. Un ...

