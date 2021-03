Il viaggio di Papa Francesco in Iraq: lo storico incontro con l’Ayatollah Sistani (Di sabato 6 marzo 2021) Il primo viaggio di Papa Francesco dall’inizio della pandemia è quello in Iraq, un appuntamento storico e carico di significato. Il programma. Papa Francesco torna in viaggio dopo un lungo stop causato dal Covid e si reca in Iraq. Si tratta di un nuovo evento destinato a rimanere nei libri di storia, come ogni viaggio Papale. “Finalmente sarò tra voi. Desidero tanto incontrarvi, vedere i vostri volti, visitare la vostra terra, antica e straordinaria culla di civiltà“, ha dichiarato Papa Francesco rivolgendosi agli iracheni poco prima della sua partenza da Roma. Lo storico incontro tra Papa ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 marzo 2021) Il primodidall’inizio della pandemia è quello in, un appuntamentoe carico di significato. Il programma.torna indopo un lungo stop causato dal Covid e si reca in. Si tratta di un nuovo evento destinato a rimanere nei libri di storia, come ognile. “Finalmente sarò tra voi. Desidero tanto incontrarvi, vedere i vostri volti, visitare la vostra terra, antica e straordinaria culla di civiltà“, ha dichiaratorivolgendosi agli iracheni poco prima della sua partenza da Roma. Lotra...

