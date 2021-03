“Alla fine è toccato anche a me”: dopo Simona Ventura l’annuncio del compagno su Instagram (Di sabato 6 marzo 2021) Sarebbe dovuta essere ospite stasera ma non ci sarà a causa della positività al coronavirus. Parliamo di Simona Ventura, ospite designata di questa edizione 2021 che ha visto salire sul palco tanti protagonisti (musicali e non) delle edizioni passate (si pensi ad Achille Lauro, ospite in più serate, ma anche a Mahmood trionfatore nel 2019 con ‘Soldi’). Il rapporto della Ventura con Sanremo è legata Alla conduzione del Festival del 2004, a fianco di Tony Renis. Quella edizione non verrà ricordata tanto per gli ascolti (uno share medio del 38,98%) quanto per la vittoria di Marco Masini con ‘L’uomo volante’. Sarebbe dovuta tornare sul palco stasera, 17 anni dopo, ma Amadeus ha dovuto annunciare in conferenza stampa la sua defezione: “Con grande dispiacere per me devo ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 6 marzo 2021) Sarebbe dovuta essere ospite stasera ma non ci sarà a causa della positività al coronavirus. Parliamo di, ospite designata di questa edizione 2021 che ha visto salire sul palco tanti protagonisti (musicali e non) delle edizioni passate (si pensi ad Achille Lauro, ospite in più serate, maa Mahmood trionfatore nel 2019 con ‘Soldi’). Il rapporto dellacon Sanremo è legataconduzione del Festival del 2004, a fianco di Tony Renis. Quella edizione non verrà ricordata tanto per gli ascolti (uno share medio del 38,98%) quanto per la vittoria di Marco Masini con ‘L’uomo volante’. Sarebbe dovuta tornare sul palco stasera, 17 anni, ma Amadeus ha dovuto annunciare in conferenza stampa la sua defezione: “Con grande dispiacere per me devo ...

Advertising

Lucaargentero : Chi guarda #Sanremo2021 fino alla fine non ha figli piccoli - IlContiAndrea : Alla fine l'unica ospite internazionale l'ha portata Gaia. Una esibizione raffinata ed elegante, in punta di piedi… - _the_jackal : Oh ma alla fine sono serviti a qualcosa i banchi con le rotelle #Sanremo2021 - romantikbolat : RT @didimiyy: @romantikbolat arriveremo alla fine cieche, gobbe e con la tendinite #sençalkapimi - Maricinque5 : soltanto io soltanto tu questo silenzio sa di mille parole ed io starei qui ad ascoltarti per ore per anni un solo… -