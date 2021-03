Regioni, mappa colori: Campania zona rossa, Emilia, Friuli e Veneto in arancio, scuro in Lombardia e metà Piemonte (Di venerdì 5 marzo 2021) Cambia la mappa dei colori delle Regioni italiane: diventa zona rossa la Campania mentre Friuli e Veneto passano dalla zona gialla alla zona arancione. Il ministro della Salute Roberto... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 5 marzo 2021) Cambia ladeidelleitaliane: diventalamentrepassano dallagialla allane. Il ministro della Salute Roberto...

mummy53690440 : Regioni, mappa colori: Campania zona rossa, Emilia, Friuli e Veneto in arancio, scuro in Lombardia e parte del Piem… - zazoomblog : Regioni mappa colori: Campania in zona rossa Emilia Friuli e Veneto in arancio rafforzato in Lombardia - #Regioni… - msn_italia : Regioni, mappa colori: Campania in zona rossa, Emilia, Friuli e Veneto in arancio, rafforzato in Lombardia - infoitinterno : Regioni, mappa colori: Campania in zona rossa, Friuli e Veneto in arancio. In bilico Lombardia ed Emilia - zazoomblog : Regioni mappa colori: Campania in zona rossa Friuli e Veneto in arancio. In bilico Lombardia ed Emilia - #Regioni… -