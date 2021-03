L’annuncio di Netanyahu | “Israele è uscito dal Covid-19” Nel Paese si vaccina anche nei bar e da Ikea

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 5 marzo 2021)sembra il primoal mondo a uscire dalla pandemia grazie alla sua campagna dizione rapida ed efficiente e dove sinei bar e da. Ieri, per la prima volta, sono scesi notevolmente i numeri dei ricoverati gravi, arrivati a 700. Dunque,sarebbe fuori dalla pandemia da coronavirus. Ad annunciarlo lo stesso il premier Benjamin“è il primoa emergere dal”. Tuttavia,ha aggiunto: “Attenzione, non penso che ne siamo fuori completamente. Dovremo inossare la mascherina ancora per un po’ di tempo. Ma la pandemia è dietro di noi”. Ricordiamo comesi sia sottoposto azione lo scorso ...