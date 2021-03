Juventus, infortunio Cuadrado: il colombiano stringe i denti (Di venerdì 5 marzo 2021) La Juventus recupera Bonucci e Cuadrado, con il colombiano che stringe i denti e potrebbe giocare titolare contro la Lazio Primi recuperi importanti per Andrea Pirlo in vista del doppio, decisivo, impegno contro Lazio e Porto. Bonucci e Cuadrado torneranno a disposizione già domani contro i biancocelesti. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Come riferito da La Gazzetta dello Sport, vista l’emergenza per il colombiano non è da escludere nemmeno l’impiego dal primo minuto. Cuadrado prova a stringere i denti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Larecupera Bonucci e, con ilchee potrebbe giocare titolare contro la Lazio Primi recuperi importanti per Andrea Pirlo in vista del doppio, decisivo, impegno contro Lazio e Porto. Bonucci etorneranno a disposizione già domani contro i biancocelesti. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Come riferito da La Gazzetta dello Sport, vista l’emergenza per ilnon è da escludere nemmeno l’impiego dal primo minuto.prova are i. Leggi su Calcionews24.com

