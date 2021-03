Gotti | «Avremo bisogno di tutte le forze a disposizione Becao è a disposizione»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 5 marzo 2021) Luca, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv alla vigilia del match contro il Sassuolo. Le sue parole. Lucaha parlato ai microfoni di Udinese Tv alla vigilia del match contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni. Mister la gara di San Siro, molto ben preparata e giocata poi dalla squadra, vi dà più consapevolezza in vista di domani o teme il contraccolpo? «Una delle qualità di una squadra di livello è quella di essere forte mentalmente a prescindere dagli episodi e quindi di riuscire a superarli senza contraccolpo, anche nel corso delle partite. In questa ottica, quello che è successo non lo cambiamo più e cerchiamo di avere tutta la forza mentale possibile per affrontare al meglio il futuro» Larsen è sempre stato un giocatore esemplare dentro e fuori dal campo con un andamento costante in questi anni a Udine. Come lo ha ...