Roma. 'Il re delle licenze': assunzioni e 'favori' ai dipendenti pubblici, ecco come 'gestiva' gli affari (Di giovedì 4 marzo 2021) Cinque misure cautelari personali e interdittive, tra queste anche quelle di un geometra privato che, invece, è finito agli arresti domiciliari. E' stata anche applicata la misura interdittiva della sospensione dal Pubblico Ufficio per i quattro pubblici Ufficiali in servizio presso tre differenti Municipi della Capitale e uno presso una ASL di Roma. E' questo l'esito dell'articolata attività investigativa (denominata operazione Easy Market), iniziata nel mese di maggio 2019 e terminata a gennaio 2021, portata avanti dal personale del III Gruppo "Nomentano" della Polizia Locale Roma Capitale diretto da Maurizio Sozi, insieme al personale della Squadra Investigativa del III Distretto di P.S. Fidene – Serpentara diretto da Fabio Germani e coordinata dal Pool Reati contro la Pubblica Amministrazione.

