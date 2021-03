Infortuni e stanchezza | i motivi della crisi Milan

(Di giovedì 4 marzo 2021) C'è un'immagine simbolo del momento difficile che sta scolorendo il sogno scudetto del. Non è quella di Ibrahimovic sul palco di Sanremo nella fase più delicatastagione (scelta comunque anomala), ma la fotografiapanchina nella seratasfida con l'Udinese, ripresa per i capelli all'ultimo secondo grazie a un gentile omaggiodifesa friulana. Nello scatto si vedono Ibrahimovic, Calhanoglu e Mandzukic in abiti civili che chiacchierano in panchina. Allargando l'obiettivo si sarebbe potuto cogliere anche Bennacer. Poi Tonali si è fermato nel corsopartita e alla fine ne è uscita una prestazione da solitodi questo inizio 2021, lontanissimo da quello che prima e soprattutto dopo il lockdown era volato in testa alla classifica. I ...

75_antonio : @battitomilan7 Occorre cominciare a guardarci dietro le altre corrono noi causa stanchezza e infortuni siamo a terr… - ASNT66709401 : Anche #Insigne ha sdoganato il concetto. E c’è chi insiste con infortuni e stanchezza. @sscnapoli #SassuoloNapoli - federicosassi : @lucapagni Bah, al di là degli infortuni e della stanchezza, qualcosa non va. Qualcuno forse si sente appagato, chissà - teo_acm : @ACMDuivel Anche tre titolari in meno rispetto a La Spezia. Contro ste squadre serve lo spilungone o la giocata del… - ForciLuigi : @elparon1899 Forse Krunic invece di Diaz era meglio. Più fisico e più coperto. Poi magari entra quando la stanchezz… -

Costruito non per lottare per la vetta, si era trovato in testa per 22 giornate andando oltre ogni difficoltà a partire dagli infortuni e dal Covid. La fatica, però, ha presentato il conto tutto ...Ho superato infiniti infortuni ma il passato non importa, ora sono tornato ai miei livelli e mi ... più la stanchezza sarà per la prossima volta, non mi dispiace migliorare un passo alla volta.Un anno fa iniziava il lockdown da cui, una volta ripartito il campionato, il Milan avrebbe spiccato il volo con una serie impressionante di risultati positivi.