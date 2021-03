Usa | Cuomo | ‘non mi dimetto | mai fatto qualcosa di cui mi debba vergognare’**

(Di mercoledì 3 marzo 2021) New York, 3 mar. (Adnkronos) – “Non mi, continuerò a fare il lavoro per il quale il popolo mi ha eletto”. Così Andrewha confermato che non intende lasciare l’incarico di governatore di New York dopo che tre donne si sono fatte avanti per accusarlo di molestie sessuali, provocando le richieste di dimissioni anche da parte di molti democratici. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

