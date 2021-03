Buffon e l’addio al calcio | “Potrei smettere fra 4 mesi”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Gigisi concentra sul suo futuro. E, volente o nolente riapre il tormentone sul suo addio al. Mentre la Juve si gode la vittoria sullo Spezia (3-0) in campionato e pensa già al ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto, il portierone bianconero rilascia un’intervista al quotidiano inglese The Guardian. “Nella mia testa c’è davvero un ultimo segnale di stop, un limite massimo, che è giugno 2023 – dice il portiere 43enne, il cui contratto è in scadenza a fine stagione -. Maanchetra quattro” sottolinea. Il tempo di vincere la prima Champions? Chissà, tutto può succedere. “Nella vita non ci sono certezze” “Rinnovo a fine stagione? Ho imparato che nulla è certo nella vita” dice Gigi, che nonostante gli anni che passano si sente ancora competitivo ai massimi ...