Sputnik | il vaccino russo | come funziona e perché non è stato ancora approvato in Ue

(Di martedì 2 marzo 2021) Si chiamaV, ed è ilcontro il covid-19. Èannunciato in diretta televisiva nazionale l’11 agosto, e per questo accolto dalla comunità scientifica con molte riserve. Troppo in fretta e tesu troppe poche persone (qualche decina): per questo Vladimir Putin, presentandosi davanti alle telecamere, aveva detto di averlo fatto inoculare anche alla figlia, così tanto per convincere tutti: se lo faccio fare a mia figlia figuratevi se ho dubbi sulla sua validità. Ed effettivamente l’esperimento sulla figlia un po’ aveva fatto riflettere, ma comunque non è riuscito a convincere. Ci sono riusciti invece i numeri e i dati, quando poi lo stessotestata su migliaia di persone, riportando risultati giudicati molto validi dagli ...