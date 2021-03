Sanremo, parola ai Nomadi: 'La nostra 'Io vagabondo'? Ibra e Miha, seguite Fiorello...' (Di martedì 2 marzo 2021) Io, un giorno crescerò/E nel cielo della vita volerò/Ma un bimbo che ne sa/Sempre azzurra non può essere l'età… ", è l'incipit di "Io vagabondo", la canzone lanciata dai Nomadi al Disco per l'... Leggi su gazzetta (Di martedì 2 marzo 2021) Io, un giorno crescerò/E nel cielo della vita volerò/Ma un bimbo che ne sa/Sempre azzurra non può essere l'età… ", è l'incipit di "Io", la canzone lanciata daial Disco per l'...

sportli26181512 : Sanremo, parola ai Nomadi: “La nostra ‘Io vagabondo’? Ibra e Miha, seguite Fiorello...”: Sanremo, parola ai Nomadi:… - Gazzetta_it : #Sanremo2021 parola ai Nomadi: “La nostra ‘Io vagabondo’? #Ibrahimovic e #Mihajlovic, seguite Fiorello...” - sgorghez : @Trafello2 Hai detto: Sanremo è la parola: magica devi rimanere per un'altra settimana ?? - ViselliTania : RT @RadioItalia: La felicità è una scelta, parola di @malikayane ! L'artista si racconta ai nostri microfoni in attesa di salire, domani se… - illusieon : @HOBETTINO tu sei liberissima di parlare di quello che vuoi ! anche se a me Sanremo non piace/non mi interessa tu s… -