O bag accusata di frode fiscale | cosa sta succedendo

(Di martedì 2 marzo 2021) La Guardia di Finanza ha dato il via a un’indagine pernei confronti di O bag, azienda di Padova che realizza borse in gomma vendute in tutto il mondo. Al momento risulterebbero indagate in tutto cinque persone tra soci e amministratori della società, più un commercialista che risiede in Inghilterra (ma di origini italiane). O bag, vertici accusati diè successo Le fiamme gialle hanno eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 4 milioni di euro. Sono intervenute nelle province di Belluno, Padova e Venezia sigillando conti correnti, titoli, beni e case private. Un sequestro è stato eseguito anche a Rocca Pietore (Belluno), dove si trova un’abitazione in disponibilità di uno dei cinque indagati. L’accusa sostiene che O bag avrebbe frodato il fisco ...

