Mattia Santori | la triste parabola della Sardina | ora pubblicizza la mortadella con Stanley Tucci

(Di martedì 2 marzo 2021) Strano il percorso di: dalla politica è finito alla morta. Il leader delle Sardine era stato spacciato come l’enfant prodigesinistra. Definito come il capo di una forza politica emergente, quella dei giovani, era stato coccolato dal Pd. Prima che l’Italia fosse travolta dall’emergenza, durante le campagne elettorali per le elezioni regionali, il movimento nato in opposizione alla Lega in Emilia Romagna era al centro del dibattito politico. Spesso e volentieri le Sardine apparivano nei salottitv., dalla politica alla mortaMa dopo le manifestazioni di piazza, da novembre 2019 a gennaio 2020, erano però scivolate nel dimenticatoio. Senza una visione politica, senza un progetto vero, il movimento nato ...

... sia per quanto riguarda il governo Conte II che quello ora presieduto dall'ex presidente della Bce Mario Draghi: ecco quindi che il leader delle Sardinericompare in video, ma ...Le Sardine tornano, ma a colpi di mortadella., il leader del movimento delle Sardine, riappare sulle scene dopo essere scomparso dai radar per un po' e questa volta si fa vedere sullo schermo, in un episodio di una docu serie tv ...Mattia Santori si trova al fianco di Stanley Tucci in uno degli episodi di "Searching for Italy", una docu-serie della Cnn sul cibo italiano ...Il leader del movimento delle Sardine appare in un episodio di «Searching for Italy» a fianco dell’attore Stanley Tucci, al quale spiega la bontà della mortadella ...