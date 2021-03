La scarpa per non vedenti che segnala gli ostacoli (Di martedì 2 marzo 2021) (Foto: InnoMake)InnoMake è una soluzione che arriva dall’Austria che pensa ai non vedenti e agli ipovedenti con una speciale scarpa dotata di modulo tech innestato nella suola per riconoscere e segnalare in modo efficace e preciso gli ostacoli che si incontrano lungo la via, quando si cammina. Si può considerare una sorta di evoluzione 2.0 del classico bastone bianco inventato ormai 70 anni fa. Sviluppata dalla Tec-Innovation GmbH di stanza a Vienna, questa tecnologia può in realtà allargare la potenziale utenza anche a un settore di professionisti in grado di ampliare la percezione dei sensi in situazioni molto particolari. L’esempio più semplice è quello dei vigili del fuoco che devono muoversi tra fiamme e fumo oppure soccorritori durante un’emergenza, che devono camminare con cautela, senza ... Leggi su wired (Di martedì 2 marzo 2021) (Foto: InnoMake)InnoMake è una soluzione che arriva dall’Austria che pensa ai none agli ipocon una specialedotata di modulo tech innestato nella suola per riconoscere ere in modo efficace e preciso gliche si incontrano lungo la via, quando si cammina. Si può considerare una sorta di evoluzione 2.0 del classico bastone bianco inventato ormai 70 anni fa. Sviluppata dalla Tec-Innovation GmbH di stanza a Vienna, questa tecnologia può in realtà allargare la potenziale utenza anche a un settore di professionisti in grado di ampliare la percezione dei sensi in situazioni molto particolari. L’esempio più semplice è quello dei vigili del fuoco che devono muoversi tra fiamme e fumo oppure soccorritori durante un’emergenza, che devono camminare con cautela, senza ...

