Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli e il piccolo Leo: l'abbraccio che scioglie il cuore (video) (Di martedì 2 marzo 2021) Serata di grandi emozioni al Grande Fratello Vip 5: uno dei momenti più belli della finale del reality è stato quello in cui Pierpaolo Pretelli ha potuto riabbracciare il figlio Leo dopo quasi sei mesi. Pierpaolo Pretelli e il figlio Leo hanno intenerito gli spettatori della finale del Grande Fratello Vip 5: il secondo classificato del reality conclusosi ieri sera ha potuto riabbracciare il piccolo Leo dopo sei mesi, un momento che ha emozionato il pubblico. Nella puntata finale del Grande Fratello Vip 5 Alfonso Signorini ha preparato una serata ricca di emozioni, sia per i suoi 5 finalisti che per il pubblico a casa. Prima dei verdetti dei vari televoti, che da sempre caratterizzano l'ultima puntata ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 marzo 2021) Serata di grandi emozioni alVip 5: uno dei momenti più belli della finale del reality è stato quello in cuiha potuto riabbracciare il figlio Leo dopo quasi sei mesi.e il figlio Leo hanno intenerito gli spettatori della finale delVip 5: il secondo classificato del reality conclusosi ieri sera ha potuto riabbracciare ilLeo dopo sei mesi, un momento che ha emozionato il pubblico. Nella puntata finale delVip 5 Alfonso Signorini ha preparato una serata ricca di emozioni, sia per i suoi 5 finalisti che per il pubblico a casa. Prima dei verdetti dei vari televoti, che da sempre caratterizzano l'ultima puntata ...

