Draghi firma il suo primo Dpcm Sarà in vigore dal 6 marzo Scuole chiuse in zona rossa e in aree ad alto rischio Speranza | “La curva dà robusti segnali di risalita”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 2 marzo 2021) Il premier Mario, come annunciato in mattinata (leggi l’articolo), hato questa sera il suoinper un mese, dal prossimo 6al 6 aprile. L’ultimo report dell’Iss sulle varianti. In Italia al 18 febbraio scorso la prevalenza della cosiddetta “variante inglese” del virus Sars-CoV-2 era del 54,0%, con valori oscillanti tra le singole regioni tra lo 0% e il 93,3%, mentre per quella “brasiliana” era del 4,3% (0%-36,2%) e per la “sudafricana” dello 0,4% (0%-2,9%). La stima viene dalla nuova “flash survey” condotta dall’Istituto superiore di Sanità e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. Per l’indagine – spiega l’Iss – è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province autonome ...