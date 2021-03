Tennis, WTA Lione 2021: buona la prima per Camila Giorgi (Di lunedì 1 marzo 2021) Buon esordio di Camila Giorgi nel WTA di Lione. La marchigiana ha sconfitto in due set la slovacca Viktoria Kuzmova, numero 102 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e venticinque minuti di gioco. Primo turno agevole per la numero 81 del ranking, nonostante un rendimento al servizio molto altalenante: 9 doppi falli e 5 ace, solo il 50% di prime di servizio e il 43% dei punti vinti con la seconda. Entrambe le Tenniste hanno subito una palla break in apertura di primo set, ma non la sfruttano. Giorgi annulla altre due palle break nel quinto game e nel gioco successivo è lei a strappare il servizio, portandosi sul 4-2. La marchigiana domina ed ottiene un altro break nell’ottavo game, chiudendo il primo set sul punteggio di 6-2. Sulla scia del set vinto, Giorgi ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Buon esordio dinel WTA di. La marchigiana ha sconfitto in due set la slovacca Viktoria Kuzmova, numero 102 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e venticinque minuti di gioco. Primo turno agevole per la numero 81 del ranking, nonostante un rendimento al servizio molto altalenante: 9 doppi falli e 5 ace, solo il 50% di prime di servizio e il 43% dei punti vinti con la seconda. Entrambe lete hanno subito una palla break in apertura di primo set, ma non la sfruttano.annulla altre due palle break nel quinto game e nel gioco successivo è lei a strappare il servizio, portandosi sul 4-2. La marchigiana domina ed ottiene un altro break nell’ottavo game, chiudendo il primo set sul punteggio di 6-2. Sulla scia del set vinto,...

RaiSport : Camila #Giorgi supera il primo turno al torneo #Wta di #Lione La tennista marchigiana ha superato in due set la sl… - DanieleRaponi : #WTA #tennis ???? #Giorgi qualificata al 2º turno #WTALione battuta ???? #Kuzmova 62 63 #Open6emeSensML #WTALyon #sport #notizie #news ?? - sportface2016 : Super Camila #Giorgi a #Lione, battuta #Kuzmova in due set - GlobalShowGSRa1 : #Tennis #WTA di #Lione: #CamilaGiorgi batte la #Kuzmova - leopnd1 : Cominciata la kermesse in Qatar... Un po a sorpresa subito fuori @jennifurbrady95, ma anche @kikibertens... Bella v… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis WTA Tennis: Barty infortunata, "torno in campo a Miami" Ashleigh Barty, n.1 del ranking mondiale femminile, è stata costretta a rinunciare al torneo WTA di Dubai (7 - 13 marzo) a causa di un infortunio ad una gamba, e non riprenderà le competizioni ...tennis ...

Tennis: Barty infortunata, 'torno in campo a Miami' Ashleigh Barty, n.1 del ranking mondiale femminile, è stata costretta a rinunciare al torneo WTA di Dubai (7 - 13 marzo) a causa di un infortunio ad una gamba, e non riprenderà le competizioni ...tennis ...

Tennis: al via WTA Lione e ATP Buenos Aires Virgilio Sport Tennis, WTA Lione 2021: buona la prima per Camila Giorgi Buon esordio di Camila Giorgi nel WTA di Lione. La marchigiana ha sconfitto in due set la slovacca Viktoria Kuzmova, numero 102 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 6-3 in un'ora e venti ...

TENNIS: TORNEO DOHA. BERTENS E BRADY ELIMINATE, OK AZARENZA E MUGURUZA DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Kiki Bertens esce di scena all'esordio nel "Qatar Total Open", torneo WTA 500 dotato di un montepremi di 535.530 dollari che si disputa sui campi in cemento del Khalifa Inte ...

Ashleigh Barty, n.1 del ranking mondiale femminile, è stata costretta a rinunciare al torneodi Dubai (7 - 13 marzo) a causa di un infortunio ad una gamba, e non riprenderà le competizioni ......Ashleigh Barty, n.1 del ranking mondiale femminile, è stata costretta a rinunciare al torneodi Dubai (7 - 13 marzo) a causa di un infortunio ad una gamba, e non riprenderà le competizioni ......Buon esordio di Camila Giorgi nel WTA di Lione. La marchigiana ha sconfitto in due set la slovacca Viktoria Kuzmova, numero 102 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 6-3 in un'ora e venti ...DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Kiki Bertens esce di scena all'esordio nel "Qatar Total Open", torneo WTA 500 dotato di un montepremi di 535.530 dollari che si disputa sui campi in cemento del Khalifa Inte ...