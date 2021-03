Pecoraro: «L’ammissione di Orsato non è una soddisfazione» (Di lunedì 1 marzo 2021) “L’ammissione di colpa di Orsato sul caso Pjanic non rappresenta per me una soddisfazione. A distanza di anni non capisco ancora perché di quell’episodio mi arrivò il video, ma non l’audio. A differenza degli altri frame che richiesi”. L’ha detto oggi l’ex capo della Procura Federale della Figc Giuseppe Pecoraro ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’. “L’unico aspetto positivo riguarda la svolta già data dal nuovo presidente dell’Aia Trentalange – ha detto Pecoraro a Radio Crc – spero che in futuro le cose possano migliorare. Tornando a Orsato, ieri alla Rai ha detto che il Var non poteva intervenire. Il quarto uomo sì, però”. Pecoraro ha ricordato che “mi arrivarono parecchie sollecitazioni per vederci chiaro su quell’episodio. Chiesi all’Aia e alla ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021) “di colpa disul caso Pjanic non rappresenta per me una. A distanza di anni non capisco ancora perché di quell’episodio mi arrivò il video, ma non l’audio. A differenza degli altri frame che richiesi”. L’ha detto oggi l’ex capo della Procura Federale della Figc Giuseppeai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’. “L’unico aspetto positivo riguarda la svolta già data dal nuovo presidente dell’Aia Trentalange – ha dettoa Radio Crc – spero che in futuro le cose possano migliorare. Tornando a, ieri alla Rai ha detto che il Var non poteva intervenire. Il quarto uomo sì, però”.ha ricordato che “mi arrivarono parecchie sollecitazioni per vederci chiaro su quell’episodio. Chiesi all’Aia e alla ...

napolista : Pecoraro: «L’ammissione di Orsato non è una soddisfazione» A Radio Crc: «Dopo anni non capisco ancora perché di qu… - Lucavad72 : RT @tuttonapoli: Ex Procura Figc Pecoraro: 'Orsato? Sua ammissione non è una soddisfazione. Di quell'episodio mai avuto l'audio a differenz… - alfonsoprincip2 : RT @tuttonapoli: Ex Procura Figc Pecoraro: 'Orsato? Sua ammissione non è una soddisfazione. Di quell'episodio mai avuto l'audio a differenz… - tuttonapoli : Ex Procura Figc Pecoraro: 'Orsato? Sua ammissione non è una soddisfazione. Di quell'episodio mai avuto l'audio a di… -