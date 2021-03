Istat | crollo PIL e aumento uscite PA fanno schizzare il debito nel 2020

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Ileccezionale del PIL, -8,9% per l’intero, unito alle consistenti misure di sostegno all’economia messe in campo dalle pubbliche amministrazioni, ha fatto peggiorare gli indicatori di sostenibilità delpubblico italiano. Secondo quanto ha comunicato oggi l’, nelil rapporto deficit-PIL è salito al 9,5%, a fronte dell’1,6% del 2019, mentre ilitaliano ha raggiunto quota 2.569.258 milioni, pari al 155,6% del Prodotto interno lordo. L’anno scorso il PIL ai prezzi di mercato è stato pari a 1.651.595 milioni di euro correnti, con una caduta del 7,8% rispetto all’anno precedente. In volume il PIL è diminuito dell’8,9%. A trascinare la caduta del PIL (-8,9%) è stata soprattutto la domanda interna, mentre la domanda estera e la variazione ...