Ghoulam si riprende il Napoli | sarà lui la freccia in più per il rush finale

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ieri gli azzurri hanno vinto il derby con il Benevento con un netto 2-0, oltre alla nota lietissima del ritorno al gol di Dries Mertens, c’è stata anche un altro aspetto positivo, il rientro mozzafiato di. L’algerino è stato condizionato dai tanti infortuni nelle ultime stagioni ma il suo valore tecnico è indiscutibile. Se sta bene fisicamente è lui il titolare della squadra. Lo ha dimostrato ieri e lo aveva dimostrato anche nella gara di ritorno con il Granada ai Sedicesimi di Europa League dove aveva giocato solo uno spezzone. Le alternative in questi mesi sono stati Mario Rui e un adattato Hisaj. Nessuno dei due però ha convinto a pineo. Il portoghese, nonostante la tanta grinta che mette in campo, non ha le qualità tecniche di. Stesso discorso per Hisaj che inoltre ha sempre ...

Ultime Notizie dalla rete : Ghoulam riprende

la partita. Una sostituzione nel Benevento. Vedremo se nell'intervallo di gara, Gattuso ed ... Cross dalla fascia sinistra in area diper l'inserimento sul secondo palo di Mertens. Il ......stampa al termine della gara di Europa League contro il Granada Domattina come sia ... dovevamo ribaltare l'azione e si trovava sulla fascia per accorciare la transizione di palla con" ...Il Napoli batte per 2-0 il Benevento e tiene alta la guardia per quanto riguarda la zona Champions League. Una rete per tempo, la sblocca Mertens ...Il Napoli con le "nuove vecchie soluzioni" torna a vincere e convincere, senza rischiare e proponendo un calcio ordinato ed organizzato ...