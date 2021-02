Inzaghi e i dubbi in difesa: “Dobbiamo credere in un grande risultato” (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Domani alle ore 18 al Diego Armando Maradona di Napoli il derby campano catalizzerà l’attenzione degli appassionati. Filippo Inzaghi in conferenza stampa ha presentato la sfida contro gli azzurri guidati dal suo amico ed ex compagno Gennaro Gattuso. Condizione – “Le ultime partite sono state fatte molto bene, affrontiamo una sfida difficilissima ma non vediamo l’ora di giocare”. difesa – “Perdiamo Glik, un giocatore molto importante, ma abbiamo validi sostituti. Ho Foulon, Tuia e Caldirola: uno dei tre andrà in panchina ma potrà darci una mano durante la gara”. Scelte – “Decido in base a come stanno i miei giocatori, è chiaro che Barba e Foulon hanno caratteristiche diverse ma stanno bene entrambi. Abbiamo ancora qualche ora per valutare”. Battere una Big – “E’ molto difficile, quasi impossibile, è bene che ce ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Domani alle ore 18 al Diego Armando Maradona di Napoli il derby campano catalizzerà l’attenzione degli appassionati. Filippoin conferenza stampa ha presentato la sfida contro gli azzurri guidati dal suo amico ed ex compagno Gennaro Gattuso. Condizione – “Le ultime partite sono state fatte molto bene, affrontiamo una sfida difficilissima ma non vediamo l’ora di giocare”.– “Perdiamo Glik, un giocatore molto importante, ma abbiamo validi sostituti. Ho Foulon, Tuia e Caldirola: uno dei tre andrà in panchina ma potrà darci una mano durante la gara”. Scelte – “Decido in base a come stanno i miei giocatori, è chiaro che Barba e Foulon hanno caratteristiche diverse ma stanno bene entrambi. Abbiamo ancora qualche ora per valutare”. Battere una Big – “E’ molto difficile, quasi impossibile, è bene che ce ...

