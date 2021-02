Andrea Zenga e Rosalinda dopo il GF Vip | “Prima cena” | lo scatto emoziona i fan

GrandeFratello : Lo stretto avvicinamento tra Rosalinda e Andrea Zenga ha turbato molto Dayane che ha manifestato palesemente il suo… - GrandeFratello : Massimiliano è tra i più critici ex concorrenti nei confronti della storia tra Rosalinda ed Andrea Zenga... è veram… - GrandeFratello : 'Il momento più bello del mio #GFVIP'. Per Andrea Zenga e Rosalinda un 'ti aspetto' bello quanto quel famoso bacio. - Frances12916048 : RT @oocgfvip5: Andrea Zenga: “vuoi essere la mia congiunta?” #GFVIP - NotLicia : RT @GRawen1: @GrandeFratello Rosalinda disse: “Se fossi uomo potrei innamorarmi di Dayane”, con Samantha de Grenet che l’ha corretta dicend… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zenga

Ecco dunque Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser , dopoe Giulia Salemi che hanno parlato dei rispettivi amori. Per quanto riguarda Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez i due tra poco ...L'ex - concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip,, è stato ospite a Verissimo. In compagnia della conduttrice Silvia Toffanin , il ragazzo ha ripercorso la sua esperienza nella casa più spiata d'Italia, la storia d'amore sbocciata con ...L’ex-concorrente del GF Vip, Andrea Zenga, ha raccontato a “Verissimo” la storia d’amore con Rosalinda Cannavò e il riavvicinamento al padre Walter Zenga.Prima pizza insieme fuori dalla Casa del Grande Fratello per il figlio dell'allenatore e la ragazza che ha conosciuto al GF Vip ...