UAE Tour 2021, Sam Bennett è ancora il più veloce di tutti. Elia Viviani secondo dopo una bella rimonta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) serve il bis nella sesta tappa dell' UAE Tour 2021, la Dubai – Palm Jumeirah di 168 chilometri. Lo sprinter irlandese, già trionfatore della quarta frazione, si è imposto anche nel secondo sprint a ranghi compatti della manifestazione emiratina. secondo posto per l'azzurro Elia Viviani (Cofidis), il quale continua a lanciare bei segnali, mentre sul gradino più basso del podio è salito il tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). In top-10 troviamo anche un altro azzurro, ovvero il campione d'Europa Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS), il quale è giunto sesto. A fare la differenza, durante lo sprint, è stato il grande lavoro dell'apripista di Bennett Michael Morkov. Il danese stato abile a prendere la testa del plotone e ...

