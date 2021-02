Protezione civile | il governo valuta la sostituzione di Angelo Borrelli

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Possibile cambio ai vertici della. Ildi Mario Draghi potrebbe sostituire, il capo del dipartimento, divenuto molto noto a livello nazionale per le conferenze stampa quotidiane durante il lockdown. Il mandato di, a capo del dipartimento delladal 2017, era comunque in scadenza a marzo.potrebbe essere sostituito già oggi, tanto che non si esclude che la nuova nomina possa arrivare durante il Consiglio dei ministri appena iniziato a Palazzo Chigi. Tra i provvedimenti sul tavolo, quello che prevede lo scorporo e la riorganizzazione di alcuni ministeri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

