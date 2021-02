Amadeus e l’ipotesi ‘grande nome internazionale’ ospite a Sanremo | “Ben venga!”

Leggi su biccy

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Questo sarà undavvero difficile pere Fiorello. I due sono chiamati a bissare i risultati record dello scorso anno, ma con un sacco di ostacoli in più, tra cui la difficoltà di avere ospiti stranieri (causa Covid) e l’addio al pubblico. In un’intervista rilasciata al settimanale Mio il conduttore de I Soliti Ignoti ha dichiarato che gli piacerebbe avere un grandeinternazionale sul palco dell’Ariston, ma che per adesso si concentra sulla musica italiana e che può fare solo i nomi degli artisti che hanno firmato un contratto. “Se poi ci fosse l’opportunità di avere un grandeinternazionale sarei felice. Ben venga l’internazionale, ma ci adesso stiamo concentrando molto sulla musica italiana. Posso fare i nomi solo di ospiti contrattualmente ‘chiusi’. Le voci di un mio ...