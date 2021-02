Pioli: “Non siamo nel nostro momento migliore ma siamo giovani, dobbiamo passare anche per queste difficoltà” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Stefano Pioli è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di San Siro. queste le considerazioni del tecnico dei rossoneri: “La squadra è mentalmente matura, è chiaro che non siamo nel nostro momento migliore. I risultati positivi ci hanno dato fiducia, qualcosina è venuta meno. Abbiamo fatto una gara seria, ci dispiace non aver gestito bene il vantaggio, ma era importante passare il turno contro un avversario che ci ha creato difficoltà ma il Milan ha comunque meritato. Il bicchiere è ancora colmo di positività, l’Europa League è il nostro obiettivo ma ti dà la certezza di arrivare in Champions solo se la vinci. Commettiamo qualche errore di troppo ma questo è un momento importante, bene aver ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 febbraio 2021) Stefanoè stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di San Siro.le considerazioni del tecnico dei rossoneri: “La squadra è mentalmente matura, è chiaro che nonnel. I risultati positivi ci hanno dato fiducia, qualcosina è venuta meno. Abbiamo fatto una gara seria, ci dispiace non aver gestito bene il vantaggio, ma era importanteil turno contro un avversario che ci ha creatoma il Milan ha comunque meritato. Il bicchiere è ancora colmo di positività, l’Europa League è ilobiettivo ma ti dà la certezza di arrivare in Champions solo se la vinci. Commettiamo qualche errore di troppo ma questo è unimportante, bene aver ...

