Inter, sospeso il titolo Suning in Cina: i possibili scenari (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il titolo Suning in Cina è stato sospeso: ecco cosa succede per il gruppo di proprietà della famiglia Zhang e cosa cambia per l'Inter Viene sospeso in Cina, alla borsa di Shenzen, il titolo Suning fino alle prossime comunicazioni del gruppo: ci sarebbe in ballo la vendita del 20-25% del capitale. Le ipotesi più accreditate sono quelle di un acquisto da parte di Alibaba o degli aiuti di Stato. Come riportato da Gazzetta.it, questo potrebbe incidere anche sull'Inter dato che la famiglia Zhang detiene poco più del 50% del gruppo Suning: un ingresso all 20-25% potrebbe cambiare gli assetti societari.

