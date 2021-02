Il governo Draghi non convince gli italiani: al 44,1% non piace la squadra dei ministri (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb – Draghi sì, il governo Draghi, invece no: questo è ciò che emerge sui sentimenti degli italiani rispetto al nuovo governo e ai ministri e dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Euromedia Research. I sondaggi sul governo Draghi Questi sondaggi, ripresi da La Stampa, lasciano intuire che gli italiani hanno un alto gradimento nei confronti di Mario Draghi come premier ma non ci sono affatto gli stessi sentimenti nei confronti dell’esecutivo, dei ministri e di tutta la compagnia cantante. Poco gradimento per la squadra di governo Secondo il sondaggio al 44,1% degli intervistati non aggrada affatto la squadra dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb –sì, il, invece no: questo è ciò che emerge sui sentimenti deglirispetto al nuovoe aie dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Euromedia Research. I sondaggi sulQuesti sondaggi, ripresi da La Stampa, lasciano intuire che glihanno un alto gradimento nei confronti di Mariocome premier ma non ci sono affatto gli stessi sentimenti nei confronti dell’esecutivo, deie di tutta la compagnia cantante. Poco gradimento per ladiSecondo il sondaggio al 44,1% degli intervistati non aggrada affatto ladei ...

Ultime Notizie dalla rete : governo Draghi Giorgia Meloni: "Insulti? Telefonata di Mattarella mi ha sorpresa'/ 'Cts va cambiato' Si inizia parlando dei vaccini : "I miei consigli li ho dati già a Mario Draghi. La prima cosa da ... Cosa farebbe la Meloni se fosse al governo? " Non confermerei il Cts attuale, penso serva qualche ...

ZINGARETTI, DIMISSIONI DA SEGRETARIO PD?/ Delrio "non è vero", ma intanto Bonaccini? ... " gli sarebbe piaciuto entrare nel governo Draghi, ma ha dovuto rinunciare per evitare l'ingresso di Matteo Salvini. Sta valutando di candidarsi a sindaco di Roma, se " come pare sempre più ...

Governo Draghi: ecco ministri, sottosegretari e staff ministero per ministero Il Sole 24 ORE Pd: Cerno, 'più che un congresso servirebbe esorcismo' Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Sono colpito dalla sindrome neodemocristiana dei senatori Pd che militano già in prossimità della Lega nord. Il mio modesto consiglio è dare una mossa al governo Draghi su ...

Tra sottosegretari del governo Draghi anche due baresi: Sasso (Lega) e Sisto (Fi) Il primo occuperà la casella di sottosegretario all'Istruzione nel Ministero guidato da Patrizio Bianchi. Sisto, invece, sarà a fianco della brindisina Anna Macina (M5S) al Ministero della Giustizia, ...

