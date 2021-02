"Fatti curare": insulti social da utenti e prof contro Anita, 12enne delle proteste anti-Dad (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Vi ricordate Anita, la ragazzina di Torino che per settimane ha manifestato davanti alla sua scuola per chiedere di rientrare in classe? Due giorni fa la madre mi ha inviato una lettera. Che mi ha turbato profondamente”. Lo scrive sui social l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, dando notizia degli insulti social ricevuti dall’adolescente. La madre della ragazzina di 12 anni ha scritto all’ex titolare del Ministero di viale Trastevere segnalandole che un sito di informazione scolastica ha pubblicato sui social un post con la dichiarazione rilasciata da Anita ad un giornale: “Preferisco la classe alle vacanze, abbiamo perso troppo tempo”. Il riferimento è al dibattito in corso sull’allungamento del calendario scolastico. Sotto al post un fiume ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Vi ricordate, la ragazzina di Torino che per settimane ha manifestato davalla sua scuola per chiedere di rientrare in classe? Due giorni fa la madre mi ha inviato una lettera. Che mi ha turbatoondamente”. Lo scrive suil’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, dando notizia degliricevuti dall’adolescente. La madre della ragazzina di 12 anni ha scritto all’ex titolare del Ministero di viale Trastevere segnalandole che un sito di informazione scolastica ha pubblicato suiun post con la dichiarazione rilasciata daad un giornale: “Preferisco la classe alle vacanze, abbiamo perso troppo tempo”. Il riferimento è al dibattito in corso sull’allungamento del calendario scolastico. Sotto al post un fiume ...

