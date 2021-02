Effetto Covid sui conti della Juve: bilancio in rosso di 113 milioni (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il protrarsi della pandemia da Covid - 19 ha generato un impatto negativo sui ricavi della Juventus quantificato in circa 50 milioni di euro. Il dato emerge dalla Relazione Finanziaria relativa al ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il protrarsipandemia da- 19 ha generato un impatto negativo sui ricavintus quantificato in circa 50di euro. Il dato emerge dalla Relazione Finanziaria relativa al ...

RobertoBurioni : Con piacere annuncio che mia mamma Elvira, anni 91 a maggio e qualche acciacco dovuto all'età, si è vaccinata con l… - Gazzetta_it : La pandemia influenza in primis i ricavi del club nel primo semestre del 2020-21 - sportli26181512 : Effetto Covid sui conti della Juve: bilancio in rosso di 113 milioni: Effetto Covid sui conti della Juve: bilancio… - AvarelloValerio : RT @AghemoPaolo: ?? Effetto Covid sui conti #Juventus. Dati primo semestre 2020/21: - Perdita di 113 milioni (64 in più rispetto a un anno f… - Apollo7715 : RT @TgrPiemonte: Effetto #covid, ufficiale il rinvio di Torino-Sassuolo a causa del focolaio scoppiato tra i giocatori granata. La partita… -