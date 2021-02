Coronavirus, quasi 4 milioni di dosi di vaccino somministrate in tutta Italia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono 1.360.883 le persone in tutta Italia vaccinate – e che hanno quindi ricevuto di fatto sia la prima che la seconda dose di vaccino anti-Covid: in due giorni, poco meno di 20 mila persone in più. Sono quasi 4 milioni le dosi in totale somministrate in tutto il paese (3.921.947), per un ammontare di 5.198.860 di vaccini distribuiti (3.905.460 Pfizer/BioNTech, 1.048.800 per AstraZeneca e 244.600 per Moderna). I punti territoriali e ospedalieri di somministrazioni sono passati da 293 a 1432. La suddivisione delle somministrazioni, secondo la fotografia scattata dal consueto monitoraggio governativo, vede 2.430.480 donne e 1.491.467 uomini che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino: 881.020 nella fascia più vaccinata, quella tra i 50 e i 59 anni, ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono 1.360.883 le persone invaccinate – e che hanno quindi ricevuto di fatto sia la prima che la seconda dose dianti-Covid: in due giorni, poco meno di 20 mila persone in più. Sonolein totalein tutto il paese (3.921.947), per un ammontare di 5.198.860 di vaccini distribuiti (3.905.460 Pfizer/BioNTech, 1.048.800 per AstraZeneca e 244.600 per Moderna). I punti territoriali e ospedalieri di somministrazioni sono passati da 293 a 1432. La suddivisione delle somministrazioni, secondo la fotografia scattata dal consueto monitoraggio governativo, vede 2.430.480 donne e 1.491.467 uomini che hanno ricevuto almeno una dose di: 881.020 nella fascia più vaccinata, quella tra i 50 e i 59 anni, ...

petergomezblog : Coronavirus, i dati – Quasi 20mila contagi con 443mila tamponi. Altre 308 vittime. In Lombardia sono 4mila, uno su… - RegioneER : #Coronavirus, in @RegioneER su oltre 41mila tamponi effettuati, 2.090 nuovi positivi. 1.121 i guariti. Il 94% dei c… - emenietti : dopo un anno passato a scrivere quasi esclusivamente di coronavirus, poter raccontare un'impresa come quella di… - lucafaccio : Coronavirus, i dati – Quasi 20mila contagi con 353mila tamponi. Altre 308 vittime. In Lombardia sono 4mila, uno su… - giovcusumano : RT @mazzettam: Kafka ci fa una pugnetta: la zona #ArancioneScuro annunciata a #Bologna è quasi una zona rossa, niente scuole, niente visite… -