Ricchi e Poveri, ricordate com'erano negli anni '70? L'incredibile cambiamento! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Uno dei gruppi più iconici della musica italiana, i Ricchi e Poveri, hanno subito un incredibile cambiamento, ricordate com'erano? Il cambiamento dei Ricchi e Poveri negli anni (Fonte Instagram)Sono uno dei gruppi più amati e famosi della musica italiana. Iconici, innovativi e ideatori di grandi hit come "Sarà perchè ti amo", i Ricchi e Poveri hanno subito un notevole cambiamento! Il gruppo, formatosi a Genova nel 1967, ha partecipato addirittura a 12 Festival di Sanremo, aggiudicandosi il primo posto nel 1985 con la canzone "Se m'innamoro". In Italia solo i Pooh hanno venduto più dischi come band, a testimonianza dell'enorme successo che hanno riscosso tra gli anni

