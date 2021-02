(Di mercoledì 24 febbraio 2021) È disponibile “”, ildi, promessa del pop con oltre 19 milioni di stream su Spotify. Inoltre, è uscito anche il video ufficiale di “”, scritto, diretto, girato e montato dall’artista insieme a Dillon Matthew. L’artista ha descritto il messaggio espresso nelcome un’evasione ottimistica: Ho scrittoper sfuggire alla realtà. Ho passato l’intero anno a girovagare da solo a casa mia, volevo fare qualcosa che mi facesse ballare per casa. Qualcosa per far sparire tutte le preoccupazioni. Ogni volta che ascoltavo il pezzo per modificarlo o cambiare i testi, finivo sempre per cantare e dimenticavo perché fossi così stressato – che è esattamente quello che spero faccia questa canzone alle persone ...

E' on line il video di "Overdrive", è il nuovo singolo di Conan Gray, scritto, diretto, girato e montato dall'artista insieme a Dillon Matthew. L'artista ha descritto il messaggio espresso nel singolo come un'evasione ...