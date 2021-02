(Di mercoledì 24 febbraio 2021) La commissione elettorale delha dichiarato, il candidato del partito al governo, vincitore delha preso il 55,75 per cento dei voti, contro il 44,25 per cento del suo avversario, Mahamane Ousmane,

Gianga87 : RT @ilpost: Mohamed Bazoum ha vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Niger - ilpost : Mohamed Bazoum ha vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Niger -

Ultime Notizie dalla rete : Mohamed Bazoum

Il Post

Niamey, 23 feb 17:37 - L'ex ministro dell'Internoha vinto le elezioni presidenziali in Niger con il 55,75 per cento dei voti, sconfiggendo l'ex...A sfidarsi per la sua successione sono il suo braccio destroe Mahamane Ousmane, che divenne il primo presidente democraticamente eletto del paese nel 1993, per poi essere rovesciato ...La commissione elettorale del Niger ha dichiarato Mohamed Bazoum, il candidato del partito al governo, vincitore del ballottaggio delle elezioni ...Mohamed Bazoum si è aggiudicato il ballottaggio con il 55,75% delle preferenze, battendo il candidato dell’opposizione, Mahamane Ousmane, fermo al 44,25%.