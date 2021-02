Mamma si toglie la vita insieme al figlio di un anno | il suo ultimo post

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)si getta dal ponte con in braccio illetto, una tragedia immensa che si è consumata lo scorso fine settimana nel Trevigiano. Margherita Bandiera, 31 anni, ha percorso fra la sua Lancia Y e l'inizio del ponte di Vidor. Li ha fatti stringendo in braccio il suo bambino e cingendolo al petto ha scavalcato la balaustra, poi si è lasciata cadere. Per lei non c'è stato scampo, illetto invece è sopravvissuto. Ricoverato, non è in pericolo di. La gioia e la fatica di essere madre. Te la senti nel corpo, e poi anche dentro la testa. Quando resti in casa per ore, quando scegli di licenziarti e di rimetterti in tasca la laurea in economia, quando il bimbo piccolo non ti dà tregua. Ti distrai cucinando, guardi l'orizzonte, ti riempi di incombenze quotidiane. Ti svegli male, ma poi sorridi. Ti fai ...