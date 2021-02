Coronavirus, i professori si vaccinano: «Torniamo a vivere». Ma le dosi sono poche e ogni Regione va per conto suo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Filippo Stanco, 45 anni, è un docente universitario di Informatica all’università di Catania. Il 22 febbraio ha fatto una fila di un’ora e si è sottoposto al vaccino anti-Covid: «C’era euforia – ci racconta -, finalmente ricominciamo a vivere, a respirare. Questo chiaramente non significa che tutto sia finito o che abbandoneremo le mascherine ma siamo felici di avercela fatta in meno di un anno, un miracolo». A Stanco è stato somministrato il vaccino Astrazeneca, consentito inizialmente solo ai pazienti under 55, poi invece esteso fino a 65 anni (una notizia importante per il mondo della scuola dal momento che sono 269 mila i docenti di ruolo che hanno già compiuto i 56 anni, ndr). «La seconda dose la farò tra tre mesi. A maggio, così mi hanno detto. Certo, al momento i colleghi con età superiore ai 65 anni non possono vaccinarsi. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Filippo Stanco, 45 anni, è un docente universitario di Informatica all’università di Catania. Il 22 febbraio ha fatto una fila di un’ora e si è sottoposto al vaccino anti-Covid: «C’era euforia – ci racconta -, finalmente ricominciamo a, a respirare. Questo chiaramente non significa che tutto sia finito o che abbandoneremo le mascherine ma siamo felici di avercela fatta in meno di un anno, un miracolo». A Stanco è stato somministrato il vaccino Astrazeneca, consentito inizialmente solo ai pazienti under 55, poi invece esteso fino a 65 anni (una notizia importante per il mondo della scuola dal momento che269 mila i docenti di ruolo che hanno già compiuto i 56 anni, ndr). «La seconda dose la farò tra tre mesi. A maggio, così mi hanno detto. Certo, al momento i colleghi con età superiore ai 65 anni non posvaccinarsi. ...

