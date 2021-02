Campagna vaccinale straordinaria «Cordone sanitario» in 15 comuni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Per contenere la diffusione del contagio. Ats: nella Bergamasca i comuni interessati dalle vaccinazioni sono Adrara San Martino, Calcio, Castelli Calepio, Cividate al Piano, Credaro, Gandosso, Palosco, Predore, Pumenengo, Sarnico, Tavernola bergamasca, Telgate, Torre Pallavicina, Viadanica, Villongo. Le dosi saranno somministrate negli hub di Chiuduno e Antegnate. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Per contenere la diffusione del contagio. Ats: nella Bergamasca iinteressati dalle vaccinazioni sono Adrara San Martino, Calcio, Castelli Calepio, Cividate al Piano, Credaro, Gandosso, Palosco, Predore, Pumenengo, Sarnico, Tavernola bergamasca, Telgate, Torre Pallavicina, Viadanica, Villongo. Le dosi saranno somministrate negli hub di Chiuduno e Antegnate.

riotta : Produrre vaccini anticovid ib Italia non sarà né facile né breve. Provarci ok ma per la campagna vaccinale di massa… - MinisteroSalute : ?? La campagna vaccinale prosegue, ma è importante continuare a seguire questi 5 consigli per fermare la diffusione… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, arrivate a San Marino le prime 7500 dosi di Sputnik: è tutto pronto per l’avvio della campagna vacci… - Cirimbriscola_ : Ma che fine ha fatto lo spot martellante fatto da Tornatore per i vaccini che andava a ogni ora del giorno e della… - infoitinterno : Campagna vaccinale di Regione, cambia il piano: tutte le dosi sui Comuni in zona arancione -

Ultime Notizie dalla rete : Campagna vaccinale Il 'modello Scozia' della singola dose funziona, ma in Italia c'è il mito del richiamo L'esigenza di accelerare la campagna vaccinale ha aperto la discussione sul cosiddetto 'modello made in UK': meglio somministrare subito una prima dose di vaccino al maggior numero di persone possibili, ritardando il richiamo? ...

Covid, Zingaretti: non dividiamoci sulle riaperture, non dare illusioni Il ministro Speranza 'ha chiarito che tutti vogliamo riaprire e tornare alla vita normale, ma questo risultato è legato alla campagna vaccinale e al contenimento del coronavirus'. Lo ha detto il leader del Pd, Nicola Zingaretti, aggiungendo: 'Bisogna ascoltare la disperazione delle imprese o dei disoccupati. Le loro ...

I dati utili per valutare l’efficacia della campagna vaccinale Il Post Orban in Ungheria, inizia campagna con il vaccino cinese. Sono i primi in Ue AGI - "Oggi cominciamo a fare iniezioni usando i vaccini cinesi". Lo ha detto il primo ministro Viktor Orban in un video messaggio su Facebook spiegando come l'Ungheria sia diventata la prima nazione ...

Zona arancione nel Bresciano: “La seconda ondata non è mai terminata” “Non possiamo parlare di una terza ondata perché la seconda non è mai terminata – spiega Cristiano Perani, Bed Manager dell’Asst Spedali Civili di Brescia – Non siamo mai scesi, come Asst, sotto la so ...

L'esigenza di accelerare laha aperto la discussione sul cosiddetto 'modello made in UK': meglio somministrare subito una prima dose di vaccino al maggior numero di persone possibili, ritardando il richiamo? ...Il ministro Speranza 'ha chiarito che tutti vogliamo riaprire e tornare alla vita normale, ma questo risultato è legato allae al contenimento del coronavirus'. Lo ha detto il leader del Pd, Nicola Zingaretti, aggiungendo: 'Bisogna ascoltare la disperazione delle imprese o dei disoccupati. Le loro ...AGI - "Oggi cominciamo a fare iniezioni usando i vaccini cinesi". Lo ha detto il primo ministro Viktor Orban in un video messaggio su Facebook spiegando come l'Ungheria sia diventata la prima nazione ...“Non possiamo parlare di una terza ondata perché la seconda non è mai terminata – spiega Cristiano Perani, Bed Manager dell’Asst Spedali Civili di Brescia – Non siamo mai scesi, come Asst, sotto la so ...