Atalanta-Real Madrid, programma e telecronisti Sky Sport andata ottavi Champions League (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Atalanta-Real Madrid, match valido per l’andata degli ottavi di Champions League 2020/2021. Al Gewiss Stadium serata da emozioni forti per gli orobici, che affrontano i blancos con l’obiettivo di rendere tutto aperto in vista del ritorno. Non sarà facile, ma le assenze tra gli ospiti possono aiutare. Calcio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 24 febbraio. Atalanta-Real Madrid sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ile isu Skydi, match valido per l’deglidi2020/2021. Al Gewiss Stadium serata da emozioni forti per gli orobici, che affrontano i blancos con l’obiettivo di rendere tutto aperto in vista del ritorno. Non sarà facile, ma le assenze tra gli ospiti possono aiutare. Calcio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 24 febbraio.sarà visibile in diretta tv su SkyUno con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani.Face.

Atalanta_BC : Il Real a #BergAMO! ???? The Blancos come to Bergamo! ? ???? @ChampionsLeague - RO16 - 1st leg ?? @realmadrid ??… - Atalanta_BC : Speciale #Atalanta su @Gazzetta_it ?? ?? Interviste a Romero e Tacchinardi, storie e curiosità legate ad Atalanta-R… - tommazoneri : RT @_DAGOSPIA_: SCONCERTI PARAGONA LA SFIDA ATALANTA-REAL A QUELLA DI ALESSANDRO MAGNO ALL’IMPERO PERSIANO - Ryan__RMA : @NinoFirmas Atalanta 0 - 2 Real Madrid ? Asensio ? Mariano - Italpress : Il pallone racconta – Lazio ko, stasera Atalanta-Real -