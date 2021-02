Antonio Catricalà morto suicida a 69 anni nella sua casa a Roma (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’ex viceministro alla Sviluppo Economico del Governo Letta, Antonio Catricalà è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma Aveva 69 anni Antonio Catricalà, ex viceministro allo Sviluppo Economico del Governo Letta ed ex presidente Agcom, trovato morto suicida questa mattina sul balcone della sua casa a Roma, in via Antonio Bertoloni, presso il quartiere Parioii. Ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ruolo che ricoprì due volte prima con Silvio Berlusconi (dal 2001 al 2005) e poi con l’esecutivo tecnico guidato da Mario Monti (dal 2011 al 2013), nonchè ex Garante dell’Antitrust, Catricalà si sarebbe tolto la vita – secondo ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’ex viceministro alla Sviluppo Economico del Governo Letta,è stato trovatosua abitazione aAveva 69, ex viceministro allo Sviluppo Economico del Governo Letta ed ex presidente Agcom, trovatoquesta mattina sul balcone della sua, in viaBertoloni, presso il quartiere Parioii. Ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ruolo che ricoprì due volte prima con Silvio Berlusconi (dal 2001 al 2005) e poi con l’esecutivo tecnico guidato da Mario Monti (dal 2011 al 2013), nonchè ex Garante dell’Antitrust,si sarebbe tolto la vita – secondo ...

